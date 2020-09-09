Trump'ın Irak ve Afganistan'dan daha fazla asker çekileceğini açıklaması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde Irak ve Afganistan'dan daha fazla asker çekileceğini açıklayacağı bildirildi.

AFP'de yer alan habere göre, Trump'la beraber seyahat eden bir ABD'li üst düzey yetkili, Trump'ın Irak ve Afganistan'daki askerlere ilişkin açıklama yapmasını beklediğini söyledi.

Trump, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yle Ağustos ayında yaptığı görüşmede, ABD'li askerlerin Irak'tan çekileceğini söylemiş ancak buna ilişkin belli bir zaman belirtmemişti.

ABD'nin Afganistan'da şu anda Washington ve Taliban'ın Şubat'ta vardığı anlaşma kapsamında 8 bin 600 askeri bulunuyor.

Pentagon, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Afganistan'da barış görüşmeleri sürecinde asker sayısını 5 bin altına düşürmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

ABD-Taliban anlaşmasına göre, ülkedeki tüm yabancı askerlerin 2021 ilkbaharına dek, Taliban'ın güvenlik taahhütlerini sağlaması karşılığında ülkeden ayrılması gerekiyor.