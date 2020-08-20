Trump’ın eski danışmanı Bannon yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski strateji danışmanı Steve Bannon yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

Bannon ve 3 kişiye daha ABD’nin Meksika sınırına örmek için başlatılan kampanyaya sağlanan fonlar üzerinden dolandırıcılık suçlaması yöneltildi.

New York Güney Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamada Bannon ile birlikte Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea’nin kampanyada toplanan tüm paranın duvar inşaatı için harcanacağı konusunda yalan beyanda bulunarak yüz binlerce doları kişisel çıkarları için kullandıkları belirtildi.

“We Build the Wall” (Duvarı biz inşa ederiz) kampanyası, Trump'ın seçim vaatlerinden bir olan Meksika sınırına örülen duvarın özel kısımlarının fonlanması için başlatılmıştı. ABD Adalet Bakanlığı kampanya kapsamında toplam 25 milyon doların toplandığını açıkladı.

Irkçı söylemleriyle tanınan Bannon, Trump’ın 2016 başkanlık seçimlerindeki kampanyasını yönetmişti. Bannon 19 Ağustos 2017'de Beyaz Saray’daki görevinden ayrılmıştı.

Bannon’un ABD’li gazeteci Michael Wolff'un "Fire and Fury" (Ateş ve Öfke) adlı kitabındaki bazı ifadeleri Trump’ın tepkisini çekmişti. Bannon, Trump’ın oğlunun da yer aldığı Rusya konulu bir görüşme için “vatan hainliği” ifadesini kullanmıştı. Bannon, daha sonra sözkonusu kitapta yer alan sözlerinden dolayı Trump'tan özür dilemişti.