Trump'ın damadını Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiler

Donald Trump'ın damadı ve eski Beyaz Saray baş danışmanı Jared Kushner ve yardımcısı Avi Berkowitz, İsrail ve Arap ülkeleri arasında "Abraham [İbrahim] Anlaşmaları" olarak bilinen dört "normalleşme anlaşması" müzakeresindeki rollerinden dolayı Nobel barış ödülüne aday gösterildi.

Trump'ın damadı Kushner ve Ortadoğu elçisi Berkowitz, İsrail ile BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas arasındaki anlaşmaların müzakerelerini kurgulayan şahıslardı.

İkilinin adaylığı Donald Trump'ın avukatı Alan Dershowitz tarafından gösterildi. İlk azledilme davasında Trump'ın avukatlığını yapan Dershowitz, Harvard Hukuk Fakültesi fahri profesörü sıfatıyla Damat ve yardımcısını aday gösterdi.

Bu yıl ödüle aday gösterilenler arasında Rus ırkçı lider Aleksey Navalnıy, Dünya Sağlık Örgütü ve Kübalı doktorlar da yer alıyor. Hepsi, kazananı seçme konusunda sicili olan Norveçli milletvekilleri tarafından desteklendi.

Kushner yaptığı açıklamada, Ekim ayında verilecek olan ödüle aday gösterilmekten onur duyduğunu söyledi.

Başkan Joe Biden yönetimi, BAE ve Suudi Arabistan için silah satışı anlaşmaları dahil olmak üzere Trump yönetimi sırasında yapılan ulusal güvenlik anlaşmalarını "gözden geçirmek" için askıya almıştı. Ancak bu adım iptal anlamına gelmiyor. Biden yönetiğimi bu sürecin "olağan bir prosedür" olduğunu söylemişti.