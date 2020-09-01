Trump'ın damadı Kushner konuştu: Filistinliler geçmişte yaşamaktan vazgeçmeli

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören anlaşmaya son halini vermek üzere İsrailli ve ABD’li yetkililerden oluşan bir heyetle birlikte İsrail’den BAE’ye gitti.

Suudi Arabistan hava sahası kullanılarak gerçekleştirilen uçuşun ardından, BAE’de açıklamalar yapan Kushner, Filistinlilerin geçmişte yaşamaktan vazgeçmeleri gerektiğini ve kucaklamaya hazır oldukları andan kalıcı barışın onlar için hazır olacağını söyledi.

‘‘Barışı onlardan daha fazla isteyemeyiz. Hazır olduklarında, bütün bölge onları ayağa kaldırmak ve ilerlemelerine yardımcı olmak içinde son derece heyecanlı olacak’’ diye konuşan Kushner, Filistin tarafı öne çıkana dek, İsrail’in ve bölge ülkelerinin bir araya gelerek, ekonomi, teknoloji ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Kushner diğer Arap ülkelerini de İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesinde BAE’ye katılma çağrısı yaparak, ‘‘Gelecek geçmiş tarafından önceden belirlenmek zorunda değil. Bu son derece umutlu bir zaman’’ ifadesini kullandı.

Kushner ayrıca uçağın Suudi hava sahasını kullanmasına izin verdiği için Suudi Arabistanlı yetkililere de teşekkür etti.

İsrail’de BAE’ye giden uçakta Kushner’in yanı sıra Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ile üst düzey İsrailli yetkililer yer aldı. Ziyaret kapsamında ayrıntıları kısa bir üre önce gün yüzüne çıkan BAE-İsrail barış anlaşmasının nihayete erdirilmesi bekleniyor. Anlaşma çerçevesinde İsrail Batı Şeria’nın büyük bir bölümü üzerindeki ‘‘egemenlik ilanını’’ askıya almayı kabul ederken, her iki taraf karşılıklı olarak elçilik açmak ve ticaret, güvenlik, eğitim ve turizm gibi alanlarda işbirliğini arttırmayı planlıyor.