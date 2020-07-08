Trump'ın da diploması sahteymiş: Üniversite sınavına para karşılığında başkasını soktuğu iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın da diplomasının sahte olduğu iddia edildi.

Trump'ın yeğeni Mary Trump, gelecek hafta yayınlanacak ''Çok Fazla, Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı'' isimli kitabı, basına sızdı.

Mary Trump kitabında, Donald Trump'ın Quenns'de lise öğrencisiyken, SAT isimli üniversite sınavına parayla başka birini soktuğunu yazdı. Kitapta, Trump'ın bu sayede Pennsylvania Eyaleti'ndeki Wharton İşletme Fakültesini kazandığı iddia edildi.

Narsist, sosyopat...

Mary Trump kitabının diğer bölümlerinde ise amcasını ''Dünyanın sağlığı, ekonomik güvenliği ve sosyal dokusunu tehdit eden biri" olarak tanımlıyor.

Ayrıca Klinik psikolog olan Mary Trump, Donald Trump'ın "narsist" ve "sosyopat" olduğunu da kitabında belirtiyor.

'O bir soytarı'

Kitapta dikkat çeken bir diğer konu ise Trump'ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry'nin Trump'ın başkanlık adaylığı döneminde, "O bir soytarı, asla başkan olamaz" dediği de ifade ediliyor.