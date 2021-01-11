Trump'ın azli maddesini içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, 'ayaklanmayı kışkırtmak' suçlamasını yönelttikleri Trump'ın azli için resmi tasarıyı meclise sundu.

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ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil maddesini de içeren ve Demokratlar tarafından hazırlanan tasarı ABD Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. Tasarıda Trump'a geçen hafta ABD Kongre binasına yönelik baskındaki rolüyle ilgili "ayaklanmayı kışkırtmak" suçlaması yöneltildi.

Tasarıda "görevi kötüye kullanmak" başlığı altında Trump'a, kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

Tasarının bu hafta içinde ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Anayasa'nın 25. maddesine dayanarak Trump'ı görevden almasını teklif eden bir tasarı da sunmak istedi. Ancak teklif Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler tarafından bloke edildi.

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