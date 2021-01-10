'Trumpçıların sosyal medyası' Parler'a engelleme geldi

ABD'de sağcılar, komplo teorisyenleri ve Trumpçılar arasında popüler olan sosyal medya uygulaması Parler Amazon ve Apple'ın uygulama yöneticisinden kaldırıldı. Söz konusu adım, Google'ın uygulamayı platformundan kaldırmasını takiben geldi.

ABD Kongre baskınını takiben gözler komplo teorisyenlerinin ve aşırı sağcıların yoğunlaştığı sosyal medya platformuna çevrildi.

Parler'sa ülkenin teknoloji devlerinin bu tutumuna karşı tepki gösterdi.

Parler İcra Kurulu Başkanı John Matze, Amazon, Google ve Apple'ı hedef gösterdi ve Parler'ın seçeneklerinin sınırlı olacağını ve Trump'ın diğer sosyal medya platformlarından yasaklanması nedeniyle en fazla zararı vereceğini söyledi.

Parler'daki bir gönderide, firma "Biz sıfırdan yeniden inşa ederken Parler'ın internette bir haftaya kadar kullanılamayacak olma ihtimali var" dedi ve ekledi:

"Bu, teknoloji devlerinden pazardaki rekabeti ortadan kaldırmaya yönelik koordineli bir saldırıydı ... Rekabet ve ifade özgürlüğüne karşı savaşın devam etmesini bekleyebilirsiniz, ancak bizi hesaba katmayı unutmayın"

Trump'ın oğlu, Donald Trump Jr.'sa "muhafazakar fikirlerin ve düşünce liderlerinin tasfiyesinin devam ettiğini" iddia ederek takipçilerini ona iletişim bilgilerini göndermeye çağırdı.

Parler, Cuma günü Twitter'dan kalıcı olarak uzaklaştırılan Donald Trump'ın birçok destekçisi tarafından tercih ediliyor.

Daha önce Google, "sağlam" içerik denetimi ekleyene kadar Parler'ın Play Store'daki uygulamasını askıya almıştı. Apple, davayı takip etmeden ve yeni indirmeleri yasaklamadan önce moderasyon uygulamalarını iyileştirmesi için 24 saat verdi.