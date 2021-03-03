Trumpçı komplo teorisyeni: Keşke ***tiğimin Trump'ıyla hiç tanışmasaydım

InfoWars adlı komplo teorisi platformunun sahibi ve önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçisi Alex Jones'un "keşke ***tiğimin Trump'ıyla tanışmasaydım" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Aşırı sağcı Alex Jones'un, bir film yapımcısı tarafından sızdırılan görüntülerinde, Trump'la "hiç tanışmamış olmasını dilediğini" söylediği görülüyor.

Görüntüler, Ocak 2019'da, o sırada Austin, Teksas'ta bir belgesel çekmek üzere Jones'un işe aldığı film yapımcısı Caolan Robertson tarafından kaydedildi. Yani tarih göz önünde bulundurulduğunda görüntüler çekildiğinde Jones hâlâ açık bir şekilde Trump lehinde komplo teorileri üretmeye ve mitingler düzenlemeye devam ediyordu. Jones Trump Başkanlık koltuğundan inene kadar koronavirüs inkârcısı ırkçı komplo teorileri üretmeye devam etti.

Jones videoda şunları derken görünüyor:

"Donald Trump'la keşke hiç tanışmamış olsaydım. [...] Keşke ***tiğimin Trump'ıyla hiç tanışmasaydım. Sebebi maruz kaldığım saldırılar değil. ***tiğimin Donald Trump'ından bıktım dostum. Tanrım, ***tiğim [herifinden] bıktım. Ve bunu onun ***tiğimin ***ünü öptüğümden demiyorum. Bundan bıktım”

Robertson görüntüleri Hatewatch'la paylaşırken ayrıca Jones'tan geldiğini iddia ettiği kısa mesajların ekran görüntülerini verdi. Mesajlarda Jones, görüntülerin kullanmamasını istiyordu.

Jones'un, "Lütfen ****** gibi konuşurken beni filme almayın" dediği aktarılırken kendisi daha sonra "Bunu pek yapmıyorum. Ama yaptığımda dikkat et" diye ekliyor.

Robertson ayrıca InfoWars'ın kurucusunun izleyicilerine "****** hapları" satarak on milyonlarca dolar kazanmakla övündüğünü, takipçilerinin "her şeyi satın alacağını" söylediğini aktardı. Ancak bu iddialar paylaşılan metin veya videolarda yer almadı. Film yapımcısı bunların kamera arkasında yapılan açıklamalar olduğunu söylüyor.

Robertson, "Alex Jones, iddia ettiği şeylerin çoğunu umursamıyor" dedi. Film yapımcısı Jones hakkında "Trump'ı sevmediğini söylüyor ama sonra kamera kayda başlayınca Trump'ın nasıl bir kurtarıcı olduğu hakkında konuşmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Trump Başkanlığı süresince Jones'un komplo teorisi programlarına telefonla bağlanarak bir kaç defa katılmıştı.