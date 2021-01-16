'Trump'a yapılan dijital totalitarizmin tezahürü...'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Trump'ın tüm sosyal medya hesaplarının kapatılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Medvedev, "Mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının bloke edilmesi, büyük teknoloji şirketlerinin devlet kurumlarının yerini almaya başladığını, çok sayıda insana kendi tutumlarını dayattığını ve onları seçme fırsatından mahrum bıraktığını gösteriyor" dedi.

"Bu, kademeli olarak toplumu etkisi altına alan 'dijital totalitarizmin' tezahürü değilse nedir?" diye soran Medvedev, bu tutumun toplumu ve potansiyel olarak tüm dünyayı gelişmeler hakkında nesnel olarak görüş elde etme imkanında mahrum bıraktığını söyledi.

Trump'a oy veren 75 milyon ABD'li seçmenin ve Trump'ın sosyal ağlardaki yüz milyonlarca takipçisinin şirketlerin tercihi dışında bırakıldığını dile getiren Medvedev, "Kendi iradeleriyle, sadece kendi bildikleri kurallara göre ve aslında siyasi eğilimleri nedeniyle ülke başkanını milyonlarca takipçisiyle iletişim kurma fırsatından mahrum bırakabileceklerine karar veren bu yüksek yargıçların kim olduğu sorusu akıllara geliyor" ifadesini kullandı.