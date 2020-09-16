Trump yönetiminden kürtaj karşıtı adım

Trump yönetiminin kürtaj yapan ya da kürtajı destekleyen, kâr gütmeyen yabancı kuruluşlara yönelik yasağı genişletmeye çalıştığı belirtildi. Adımın, dünya çapında sağlık hizmetlerine erişimin daha da kısıtlanmasına neden olacağından endişe ediliyor.

Savunma Bakanlığı, Genel Hizmetleri Dairesi ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından ‘‘Küresel Sağlık Yardımında Yaşamı Koruma’’ politikasını genişletmeye yönelik yasa teklifini yayımladı. Halihazırda Dışişleri Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Savunma Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı açısından geçerli olan kanun, söz konusu kurumların kürtaj yapan ya da kürtajı destekleyen, kâr gütmeyen yabancı kuruluşlara maddi destek vermesini, ya da bu kuruluşlarla işbirliği yapmasını yasaklıyor. Teklifin yasalaşması durumunda küresel sağlık hibeleri ve işbirliği anlaşmalarının yanı sıra sözleşmeler de yasak kapsamına alınacak.

60 günlük kamusal yorum süresinin 2020 Kasımı’ndan gerçekleştirilecek olan Başkanlık Seçimlerinin ardından sona ereceği yasa teklifinin, Trump yönetiminin seçim öncesinde kürtaj karşıtlarını memnun etmek için attığı yeni bir adım olduğu belirtiliyor. Trump geçtiğimiz haftalarda yaptığı yargıç atamalarıyla kürtaj karşıtı duruşunu güçlendirmiş, Başkan yardımcısı Mike Pence ise pek çok kararsız eyalette kürtaj karşıtı gruplarla birlikte görüntü vermişti.

Yasa teklifinin, Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir incelemede, söz konusu politikanın başta tüberküloz ve AIDS tedavisi ile beslenme yardımı olmak üzere bir dizi programa zarar verdiği ve özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinde kayda değer bir etkide bulunduğunu tespit etmesinden bir ay sonra gündeme geldiğine dikkat çekiliyor.

Yasa çerçevesinde 2017-2018 yıllarında bin 300’den fazla küresel sağlık projesinin, 12 milyar dolara yakın ABD yardımından mahrum kaldığı tahmin ediliyor.