Trump yönetiminden istifalar artıyor

Dün ABD Kongre Binası’nda yapılan ve Seçim Kurulunun oylarını saymak ve Joe Biden’i ABD’nin bir sonraki başkanı olarak onaylamak için yapılan oturum sırasında Trumpçıların baskın düzenlemesini takiben, mevcut yönetimden istifalar gelmeye devam ediyor.

Bloomberg Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, Ryan Tully'nin Kongre Binası'ndaki baskının ardından Milli Güvenlik Konseyi'nde (MGK) Avrupa ve Rusya İşleri Kıdemli Direktörü olarak görevinden istifa ettiğini söyledi.

BREAKING: Ryan Tully has resigned from the NSC. He was senior director for European and Russian Affairs. Quit after yesterday's events at US Capitol, I'm told. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 7, 2021

Reuters'sa diğer üst düzey MGK yetkililerinin de yakında istifa etmelerinin beklendiğini iddia etti.

Günün erken saatlerinde, ABD'nin Kuzey İrlanda özel elçisi Mick Mulvaney istifasını duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığı istihbarat ve güvenlikten sorumlu Bakan Yardımcısı John Costello da istifa ederek dün yaşanan baskına yönelik tutumunu Twitter'dan duyurmuştu.

Kongre Binası'ndaki şiddetli baskından sonra istifa etmeye karar veren diğer yetkililer arasında, Bloomberg'e göre, "Trump'ın şiddeti kışkırtmadaki rolü" olduğunu söyleyen MGK Danışman Yardımcısı Matthew Pottinger de vardı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Sarah Matthews da Çarşamba günü istifasını duyurarak derhal istifa edeceğini söyledi.

Basında çıkan haberlere göre, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve genelkurmay başkan yardımcısı Chris Lidell'in de görevlerinden ayrılmayı düşündüğü iddia edilmişti.

Reuters'in haberine göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Biden'in 20 Ocak'taki göreve başlayacağı tarihe kadar görev süresinin dolması bekleniyor.