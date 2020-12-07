Trump yönetimi Venezuela seçim sonuçlarını da kabul etmedi

Venezuela'da Ulusal Meclis seçimi, Bolivarcı iktidarın zaferiyle sonuçlanırken, Trump yönetiminden seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi.

Seçimlere ilişkin Maduro iktidarına yüklenen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından, "Venezuela seçiminde sahtekarlık yapılmıştır. Gayrimeşru Maduro rejiminin ilan ettiği sonuçlar, Venezuela halkının iradesini yansıtmamaktadır" paylaşımında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, buna karşılık Pompeo'ya verdiği yanıtta, ABD'nin Venezuela'nın siyasi hayatına müdahale girişimlerinin başarısız olduğunu hatırlattı ve Pompeo'nun çıkışıyla "Bir zombi konuştu" diyerek alay etti.

Arreaza şöyle devam etti:

"Üstelik kendi patronuna göre ABD seçimlerinde hile yapılmış olmasına rağmen. Dışişleri Bakanı Pompeo, sakince ve teslimiyetle gerçeği kabul et: Venezuela'da mutlak başarısızlığa uğradınız. Diplomasinin Dışişleri ve Beyaz Saray'a tez zamanda geri dönmesini umuyoruz."

Venezuela'ya dönük yaptırımları ve darbe girişimleriyle bilinen ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'a karşı kaybetmişti.