‘Trump yönetimi, Biden’a gelen tebrik mesajlarını iletmiyor’

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’a gelen kutlama mesajlarının Dışişleri Bakanlığı tarafından Biden’a iletilmediği belirtildi.

CNN’in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklar dünya liderlerinden Biden’a gönderilen bir yığın kutlama mesajının bakanlıkta bekletildiğini, bu mesajların Biden’a iletilmediğini söyledi.

Normalde seçilmiş ABD başkanlarının ülke dışıyla tüm iletişimlerinin Dışişleri Bakanlığı’nca desteklendiği, ancak Trump yönetiminin Biden’a çeviri ve lojistik benzeri destek sağlanmasını engellediği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump seçim sonuçlarına itirazını sürdürürken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Yeni Trump yönetimine geçiş yumuşak olacak” ifadesini kullanmıştı.

Biden’ın kampanya ekibi yabancı hükümetlerle ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dahli olmaksızın temas kurarken, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Biden’la telefon görüşmesi yapan liderler arasında yer aldı.

CNN’in konuyla ilgili bir kaynağı Biden’ın kampanya ekibinin kendi imkanları yerine Dışişleri Bakanlığı’nın kaynaklarını kullanmayı tercih edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Trump’ın başkan seçildiği dönemde kendi tercihiyle bakanlık kaynaklarını kullanmadığını ve görevi devralana kadar tüm görüşmelerini Trump Tower’dan yaptığını belirtti.