Trump yolsuzluk iddiasında ısrarcı: Bütün seçimi etkiler

ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın kazanmasının ardından Donald Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını sürdürüyor.

Trump henüz oyların çizelgeye geçirilmesi aşamasının başında olunduğunu belirttiği mesajında "Bu iddialara bakmalıyız. Seçmen yolsuzluğu olduğuna dair bir dizi yeminli beyan görüyoruz. Bu ülkede seçim sorunlarının olduğu bir geçmişimiz var" dedi.

Pensilvanya'da yasal sürenin ardından gelen oy pusulalarının ayrılması talimatının Yüksek Mahkeme tarafından verildiğini ve bu oy pusulalarının büyük bir yekün tuttuğunu savunan Trump, "Sistematik sorunlardan söz ettiğinizde bu, bu oy pusulalarının nasıl doğrulandığıyla ilgili. Doğrulama sistemiyle ilgili bir sorun varsa bu bütün seçimi ciddi olarak etkileyecektir. Beni endişelendiren bir dizi seçim sorununun olduğu Philadelphia ve Detroit gibi kentlerdeki yüz milyondan fazla posta yoluyla kullanılan oy" dedi.