Trump: Yeni parti kurmayacağım, 2024'te aday olabilirim

Florida'da gerçekleştirilen 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) Cumhuriyetçi Partililere seslenen eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2020 seçimlerini kazandığına dair iddialarını sürdürdü ve 2024 seçimleri için, "Onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim" diye konuştu.

Trump ayrıca yeni bir siyasi parti kurmayacağını da açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre halefi Joe Biden'ı sert bir dille eleştiren eski ABD Başkanı, ülke politikasının "önce Amerika'dan, en son Amerika'ya" dönüştüğünü ifade etti.

Kürsüye beklenenden bir saat geç çıkan Trump, destekçileri tarafından alkışlarla karşılandı. Onu izlemeye gelenlerin büyük kısmının maske takmadığı gözlemlendi.

"Dört yıl önce birlikte başladığımız bu inanılmaz yolculuğun henüz sona ermediğini ilan etmek için bugün karşınızda duruyorum" diye konuşan Trump, destekçilerine "Beni özlediniz mi?" diye sordu.

Trump konuşmasında, "Galip olacağız ve Amerika her zamankinden daha güçlü ve daha büyük olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni parti iddialarını yalanladı

Yeni bir siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaları reddeden Trump, bu iddiaları "yalan haber" olarak tanımladı ve şöyle konuştu:

"Bizim Cumhuriyetçi Parti'miz var. Her zamankinden daha da güçlü olacak. Yeni bir parti kurmuyorum. Bunlar yalan haberler. Harika olmaz mıydı? Hadi yeni bir parti kuralım ki, oylarımızı bölünsün ve sonra seçimi asla kazanamayalım."

Trump, konuşmasında Başkan Joe Biden'a özellikle göç politikaları üzerinden yüklendi.

Biden'ın politalarının Güney sınırında yeni bir genç bir göçmen krizini doğurduğunu iddia eden Trump, Biden yönetiminin kendi yarattığı başarıları tersine çevirdiğini söyledi.

Anket Trump'ı işaret etti

Kasım 2020 seçimini kaybetmesi ve Ocak ayındaki Kongre baskını sebebiyle pek çok partili tarafından eleştirilen Trump, bunlara rağmen parti tabanında hala gücü elinde tutuyor.

Kongrede 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı tercihlerinin sorulduğu iki anket yapıldı.

Seçenekler arasında Trump'ın adının yer aldığı ilk ankete katılanların yüzde 55'i seçimlerini Trump'tan yana kullandı. İkinci sırada ise yüzde 21'lik oranla Florida Valisi Ron DeSantis yer aldı. DeSantis'i de yüzde 4'le Güney Dakota Valisi Kristi Noem takip etti.

Trump'ın olmadığı ikinci ankette ise CPAC katılımcılarının yüzde 43'ü Trump'ın yakın müttefiki DeSantis'i destekledi. Noem yüzde 11 ile ikinci olurken, onu yüzde 8 ile Donald Jr. izledi. Eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Teksas Senatörü Ted Cruz da ankette yüzde 7 oy aldı.