Trump: Yemin törenine katılmayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Twitter'dan paylaştığı mesajda Trump "Soran herkese: 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım" dedi.

Trump bundan bir süre önce paylaştığı mesajda ise "Bana oy veren 75 milyon Amerikan vatanseverinin, 'Önce Amerika' ve 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yapın'ın gelecekte de devasa bir sesi olacak. Onlara herhangi bir biçimde saygısızlık ve adaletsizce muamele edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021