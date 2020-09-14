Trump yasağı delip kapalı alanda miting düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle 50’den fazla kişinin kapalı alanlarda bir araya gelmesinin yasak olduğu Nevada eyaletinde büyük bir depoda binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.

Nevada’nın Henderson kentinde Pazar akşamı düzenlenen mitinge katılan Trump destekçilerinin çok azının maske taktığı görülürken, mitingde sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

Trump mitingde yaptığı konuşmada Demokrat Partili eyalet valisi Steve Sisolak’ı kısıtlamalarla kendisinin seçim çalışmalarına engel olmakla suçladı. Vali Sisovak ise mitingin ardından yaptığı açıklamada Trump’ın "pervasız ve bencilce eylemleri"yle bölge halkının hayatlarını tehlikeye attığını söyledi ve “Başkan ülkenin hâlâ küresel bir pandeminin ortasında olduğunu unutmuş görünüyor” dedi.

Yerel yetkililer mitingin yapıldığı deponun sahibi Xtreme Manufacturing’in çalışma ruhsatının iptal edilebileceğini belirtti.

Trump miting konuşmasında Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimlerindeki rakibi Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’a yüklendi. Biden’ın seçilmesi durumunda bir figüran olacağını savunan Trump bu durumda gerçekte başkanlık görevini başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’in yürüteceğini söyledi.

Trump konuşmasında ABD Başkanları’nın iki dönem görev yapma kuralına da gönderme yaptı ve “Nevada’da kazanmamıza 52 gün kaldı ve Beyaz Saray’da dört yıl daha kazanacağız. Peki sonrasında ne olacak? Bir dört yıl için daha anlaşacağız değil mi?” diye konuştu.

Öte yandan miting komşu eyalet Kaliforniya’da süren ve 30’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği orman yangınlarından yükselen dumanların kokusu altında yapıldı.