Trump, Washington mitinginde: 'Asla Vazgeçmeyeceğiz'

Donald Trump, seçmen sahteciliği iddialarını bir kez daha dile getirdiği mitinginde seçimi "asla" kabul etmeyeceğini söyledi.

Çarşamba günü Beyaz Saray'ın önünde kurşun geçirmez bir cam bölmenin arkasından kalabalığının önünde konuşan Trump, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz. Hırsızlık söz konusu olduğunda kabul etmezsiniz" dedi.

Mevcut ABD Başkanı, "Burada yüz binlerce insan var ve onların yalan haber medyası tarafından görülmesini istiyorum, lütfen kameralarınızı çevirin ve burada gerçekte neler olduğunu gösterin, çünkü bu insanlar artık buna katlanmayacaklar" derken mitingde şu ifadeleri kullandı:

"Medya tarafından adil bir şekilde ele alınabilseydik gerçekten harika olurdu. Medya, bana kalırsa sahip olduğumuz en büyük sorun, en büyük sorun. Sahte haberler ve büyük teknoloji. Şimdi büyük teknoloji geliyor. Onları dört yıl önce yendik. Onları şaşırttık, şaşırttık ve bu yıl bir seçimde hile yaptılar. Sanki daha önce hiç hile yapmamışlar gibi bunda hile yaptılar"

Trump, "Tıpkı radikal solcuların sizi sosyal medyada kara listeye alması gibi, ne zaman bir tweet atsam, tamamen doğru olmasına rağmen uyarı aldım. Ayrıca bundan kurtulmanıza da izin vermiyorlar. Benim hesabıma ulaşmak çok zor. Birçok insan, 'Twitter hesabınıza ulaşamıyorum' diyor. Ben Twitter'ı umursamıyorum. Twitter berbat haberlerden ibaret" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı'na Demokratların seçim zaferine onay vermemesi çağrısında bulunan Trump, "Mike’la [Pence] konuştum ve ona asıl cesaret gerekenin hiçbir şey yapmamak olduğunu söyledim. Çünkü bir şey yapmazsak 4 yıl boyunca seçimi kaybeden bir başkanımız olacak. Hepinizi farklı eyaletlerden geldiniz. Bu harika bir hareket. Bu ülkede daha önce böyle bir şey olmamıştı. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Trump, seçimlerdeki var olduğunu iddia ettiği hileye dair "3. dünya ülkeleri bile Demokratlar'ın yapmaya çalıştığını yapmadı" dedi ve kendisine seçim itirazında destek vermeyen Cumhuriyetçilere yönelikse "Cumhuriyetçiler artık 'zayıf Cumhuriyetçiler' olarak adlandırılacak" ifadesini kullandı.