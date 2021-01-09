Trump: Twitter aşırı solu yükselten bir platform

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabının kalıcı olarak askıya alınması sonrası ABD başkanları için açılan resmi 'POTUS' kullanıcı adlı hesap üzerinden açıklamada bulundu.

"Bizi susturamayacaksınız!" diyen Trump, "Uzun zamandır Twitter'ın ifade özgürlüğünü yasaklamakta çok ileri gittiğini söylüyordum ve bugün Twitter çalışanları, beni susturmak adına hesabımı bu platformdan kaldırmak için Demokratlar ve radikal solcularla iş birliği yapmıştır" ifadesini kullandı.

Trump, "Twitter, özel bir şirket olabilir ancak hükümetin onlara sağladığı yasal koruma olmadan uzun süre hayatta kalmayacaklardır. Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız. Twitter, dünyadaki en tehlikeli kişilerin özgürce konuştuğu ve aşırı solu yükselten bir platformdur. Bizi izlemeye devam edin" dedi.