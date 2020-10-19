Trump Tower'da intihar girişimi: Başkanla görüşmek istiyorum

ABD'nin Chicago kentinde ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek isteyen bir adam, Trump Tower'ın 16. katından kendisini iple sarkıttı.

Chicago Polisi sözcüsü Tom Ahern, 20'li yaşlarında olan bir adamın saatlerdir kulenin 16. kat balkonundan sarktığını ve başkanla konuşmak istediğini aktardı.

Adamın istekleri yerine gelmezse bağlı olduğu ipi keserek intihar tehdidinde bulunduğunu belirten Ahern, bir kişinin adamı ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Olay nedeniyle polis, Trump Tower'ın bulunduğu Wabash Bulvarı'nı trafiğe kapattı.