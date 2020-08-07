Trump TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak tanımlayan yasayı imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, teknolojik bir ulusal acil durum olarak adlandırdığı sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'e sahipleriyle tüm işlemleri 45 gün içerisinde yasaklayan bir dizi idari emir imzaladı.

Trump dün, "TikTok'un oluşturduğu tehdide" atıfta bulunarak, "ABD'nin yargı yetkisine tabi olan herhangi bir kişi tarafından yapılan herhangi bir işlemi" yasaklayan bir kararı imzaladı.

Beyaz Saray, kararı suyurduğu açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki şirketler tarafından geliştirilen ve sahip olunan mobil uygulamaların ABD'de yayılması, ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor," dedi. Beyaz saray yasağın 45 gün sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

TikTok'u hedefleyen kararın yayınlanmasının hemen ardından, Çin mesajlaşma uygulaması WeChat'i hedef alan ikinci bir karar açıklandı. Beyaz Saray, platformun sahibi Tencent Holdings Ltd.'i ABD verilerini yavaşlatmakla suçladı ve 45 günlük bir süre sonunda firma ile olan tüm işlemleri yasakladı.

Beyaz Saray, "TikTok gibi, WeChat de kullanıcılarından çok sayıda bilgiyi otomatik olarak alıyor. Bu veri toplama Çin Komünist Partisi'nin ABD'lilerin kişisel ve özel bilgilerine erişmesine izin vermekle tehdit ediyor” dedi.

TikTok'un genel müdürü Vanessa Pappas, şirketin ABD'yi yoketme planı olmadığını söylemesine rağmen, son haftalarda potansiyel bir satın alma müzakereleri için Microsoft ile görüşmelerde bulunduğu, firmaya gelecek herhangi bir yasağı geçerek atlatma girişiminde bulunduklarını bildirildi.