Trump, Sudan'ı 'terör listesi'nden çıkaracağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ın yeni hükümetinin ABD'li "terör kurbanlarının ailelerine" 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini ve ödeme yapıldığında ABD'nin Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkaracağını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından "Harika haber! Sudan'ın büyük bir ilerleme kaydeden yeni hükümeti ABD'li terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu para ödendiğinde Sudan'ı Teröre Destek Veren Ülkelerden çıkaracağım" diye yazdı.

GREAT news! New government of Sudan, which is making great progress, agreed to pay $335 MILLION to U.S. terror victims and families. Once deposited, I will lift Sudan from the State Sponsors of Terrorism list. At long last, JUSTICE for the American people and BIG step for Sudan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 19, 2020

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ağustos ayında Sudan'ı ziyareti sırasında Başbakan Abdullah Hamduk’la bir araya gelmişti. Bu görüşmede Pompeo'nun Sudan’dan “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarılması karşılığında 330 milyon dolar tazminat talep ettiği basına yansımıştı. Sudan halkı ise El Beşir döneminde El Kaide'nin saldırıları nedeniyle ABD'nin yeni hükümetten tazminat talep etmesine tepki göstermişti.