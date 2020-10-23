Trump: Sudan İsrail'le anlaşmaya vardı

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini “normalleştirme” anlaşmasına vardığını duyurdu. Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump "İsrail ve Sudan, barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

İsrail'le barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke olduğunu ileri süren Trump, bu ülkelerden birinin de Suudi Arabistan olduğunu kaydetti.

Daha önce Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzalayarak Kongre'ye gönderdiği kaydedilmişti.

Sudan son aylarda ABD’nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn’den sonra İsrail’i tanıyan üçüncü Arap ülkesi olacak. Ürdün 1990’lı yıllarda İsrail’i tanımıştı.

Haaretz’in haberine göre ABD’li üst düzey yetkililer, Trump’ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ve Sudan Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından anlaşmanın son haline getirildiğini söyledi.

Haberde üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada "Liderler, Sudan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve savaş durumuna son verilmesi konusunda anlaştı" ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Trump önceki günlerde Sudan’ın ABD’li “terör kurbanları ve ailelerine” tazminat ödemeyi kabul ettiğini ve bu ülkeyi “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkaracağını açıklamıştı.