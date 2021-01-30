Trump son haftalarında 86 milyon dolar bağış topladı

Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti, 2020'nin son haftalarında başlattığı çevrimiçi kampanyalarla 86 milyon dolar topladı.

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Trump ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite 2020'nin son birkaç haftasında, WinRed adlı çevrimiçi bir Cumhuriyetçi Parti bağış toplama platformunun yardımıyla milyonlarca dolar topladı. Eski Başkan, 24 Kasım ile yıl sonu arasında 86 milyon dolar topladı. Paraların toplandığı dönem Trump, Joe Biden'ın hileyle seçimi kazandığını savunarak iktidarı bırakmayacağını söylüyordu.

Söz konusu miktarın yaklaşık 68 milyon doları, Trump'ın Amerika'yı Tekrardan Yücelt (MAGA) Komitesi tarafından toplandı.