Trump 'şiddet' olaylarının yaşandığı üç kente federal kuvvetleri yolluyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, ırkçılık karşıtı eylemlerin ardından gelişen 'şiddet' olaylarını bastırmak için Chicago, Albuquerque ve Kansas City'ye federal kolluk kuvvetlerinin gideceğini açıkladı.

Basın toplantısında Trump alınan kararı, ''Basın toplantısında bu adım, “Federal kolluk kuvvetlerinin şiddet suçlarıyla mücadele için eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığı, sistematik ve koordineli bir girişim” olarak değerlendirdi.

Trump ayrıca “Daha fazla kan dökülmemeli. Chicago'ya yüzlerce birlik göndereceğiz. Suçluları bulacak, yargılayacak, hapse atacağız. Devreye girmekten başka şansımız yok” dedi.

Trump operasyon kapsamında Adalet Bakanlığı'nın söz konusu kentlere daha fazla polis göndermek üzere 61 milyon dolarlık kaynak ayırdığını da belirtti.