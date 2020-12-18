Trump siber saldırılardan dolayı Çin'i suçladı

ABD medyası tarafından bu haftanın başlarında, yüzlerce ABD federal hükümet kuruluşu ve şirketinin, yabancı bir kaynak tarafından büyük bir siber saldırıyla hedef alındığına dair haberler çıktı. Özellikle Washington Post, Moskova'yla bağlantıları olan bir bilgisayar korsanının saldırıların arkasında olduğunu iddia etti, ancak iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt sunma ihtiyacı duymadı.

ABD Başkanı Donald Trump'sa, Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD şirketlerine ve kuruluşlarına yönelik yapıldığı iddia edilen saldırının kapsamının, medyanın hayal ettiğinden çok daha az şiddetli olduğunu söyledi. Haberlerin yayınlanmasından bu yana ilk kez veri ihlalini ele alan Trump, Çin'in saldırıya olası katılımını dışladıkları için medya kuruluşlarına kızgınlığını dile getirdi.

'Saldırı oy makinelerini hedef almış olabilir'

Mevcut Başkan, saldırının seçim sırasında oy makinelerini hedef almış olabileceğini de varsaydı. Birkaç dakika sonra Twitter, oylamayla ilgili açıklamasına itiraz eden bir sorumluluk reddi beyanıyla gönderisini işaretledi.

Günün erken saatlerinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Moskova'nın ABD'ye yönelik siber saldırıların çoğundan sorumlu olduğunu iddia etti. Rusya, ABD'nin herhangi bir delil bulunmadığını öne sürerek iddiaları derhal reddetti.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden de Perşembe günü siber saldırıların faillerine karşı harekete geçme sözü verdi ve sonuncusunun ciddi bir endişe konusu olduğuna dikkat çekti.