Trump seçim için aşıyı zorluyor: 'Önümüzdeki haftalarda hazır olabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'a karşı aşıya sahip olmaya "çok yakın" olduklarını söyledi. Trump, aşının önümüzdeki haftalarda hazır olabileceğini belirtti.

ABC News'tan George Stephanopoulos'a konuşan Trump, "Gerçeği söylemek gerekirse, bir önceki yönetimin aşıyı bulması Gıda ve İlaç Yönetimi (FDA) ve diğer onay aşamaları yüzünden belki yıllar alırdı. Bizse aşıya önümüzdeki haftalarda ulaşabiliriz. 3, belki 4 hafta içinde" dedi.

ABD yönetimi, şu anda 6 adayının klinik deneyleri üzerinde çalışıyor. Bunlardan 3'ü, kişiler üzerinde denenmesi aşamasında..

ABD Başkanı Donald Trump, aşının seçim gününe kadar hazır olabileceğini söylerken, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Francis Collins, aşının 3 Kasım tarihine kadar hazır olmasının mümkün olmadığını, ancak 2020 sonuna dek hazır olabileceğini kaydetti.