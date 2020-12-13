Trump savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, hem Temsilciler Meclisi’nden hem de Senato’dan üçte ikilik çoğunluğun üzerinde oyla geçen savunma bütçesini veto edeceğini duyurdu.

ABD’nin savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tasarısı Cuma günü Senato'dan geçmişti. Tasarıda Türkiye’ye Rusya’dan S-400 satın alması nedeniyle CAATSA kapsamındaki yaptırımlardan en az 5’inin uygulanması öngörülüyor.

Trump sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan düzenlemeyi de içeren tasarının "Çin’e yarayacağı"nı iddia ederek tasarıyı veto edeceğini açıkladı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Trump büyük harflerle “Yeni savunma yasamızın en büyük kazananı Çin. Veto edeceğim” diye yazdı.

Trump ayrıca tasarıdaki, Konfederasyoncu generallerin adlarının ABD askeri üslerinden silinmesi ve heykellerinin kaldırılmasına yönelik maddeye de karşı çıkıyor.