Trump: Savaşmaktan vazgeçmeyeceğim

ABD'de başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın kazanma olasılığı ağırlık kazanırken Donald Trump bir açıklama yaparak "Sizin için ve ülkemiz için savaşmaktan vazgeçmeyeceğim" dedi.

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da takip eden ve gününü Twit atmakla geçiren Trump, kampanyası aracılığıyla bir açıklama yayımladı.

Trump açıklamasında "Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçim sürecinin onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğine inanıyoruz. Bu artık tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm seçim sürecimizin sağlamlığıyla ilgili" dedi.

Yasal olmayan yollarla kullanılan oyların sayıma dahil edildiğini ileri süren Trump "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte hukuki her yolu izleyeceğiz. Sizin için ve ulusumuz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" dedi.