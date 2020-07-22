Trump: Salgın, iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 3 ayın ardından Beyaz Saray'da koronavirüs (Covid-19) gündemli bir basın toplantısı düzenledi.

Covid-19 için toplantı boyunca "Çin virüsü" diyen Trump, ülkenin özellikle güney bölgelerinde artan vakalara işaret etti. Aşı geliştirilmesi için çalıştıklarının altını çizen Trump, "Bu salgında yiten her yaşam için yas tutuyoruz. Onların anısına, bir aşı geliştireceğimize söz veriyorum. Bu virüsü yeneceğiz. Aşı ve tedavi geliştirme konusunda gayet iyi gidiyoruz" dedi.

Trump, ülkede hâlâ çok fazla sorun yaşayan yerler olduğunu söyleyerek, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçek bu" diye konuştu.

Maske uyarısı

Daha önce maske takılması konusunda tartışmalı ifadeler kullanan Trump, basın toplantısında, "Sosyal mesafeyi koruyamayan herkesten maske takmasını istiyoruz. Bunu sevin ya da sevmeyin, maskenizi takın. Bunun bir etkisi olacaktır" dedi.

Trump, "Maske takmaya artık alışıyorum. Aklınıza vatanseverliği getirin, belki bu işe yarayacaktır" dedi.