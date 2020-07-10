Trump: Radikal sol Biden'ın beynini yıkadı

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Demokrat Partili Joe Biden'ın "radikal sol" tarafından "beynin yıkandığını" öne sürdü.

Dün Fox News'teki söyleşisinde Trump "Bununla yüzleşelim Joe (Biden) radikal sol tarafından ele geçirildi" dedi. Biden'ın olan bitenin farkında olmadığını öne süren Trump "Onun beynini yıkadılar, nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyor" dedi ve Biden'ın kazanması durumunda ABD'de piyasaların çökeceğini öne sürdü.

Trump'ın bu sözleri Biden ile Bernie Sanders'ın ortak yol haritasını açıklamasının ardından geldi.