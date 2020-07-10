Trump: Radikal sol Biden'ın beynini yıkadı

ABD Başkanı Trump, Kasım'daki seçimlerde rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden için 'Radikal sol beynini yıkadı, onu ele geçirdi' dedi.

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Demokrat Partili Joe Biden'ın "radikal sol" tarafından "beynin yıkandığını" öne sürdü.

Dün Fox News'teki söyleşisinde Trump "Bununla yüzleşelim Joe (Biden) radikal sol tarafından ele geçirildi" dedi. Biden'ın olan bitenin farkında olmadığını öne süren Trump "Onun beynini yıkadılar, nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyor" dedi ve Biden'ın kazanması durumunda ABD'de piyasaların çökeceğini öne sürdü.

Trump'ın bu sözleri Biden ile Bernie Sanders'ın ortak yol haritasını açıklamasının ardından geldi.

İlgili Haber

Sanders: Biden, Roosevelt’ten sonraki en ilerici başkan olacak