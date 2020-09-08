Trump: Pentagon beni sevmiyor olabilir, savaşmaktan başka bir şey istemiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yöneticilerinin kendisini "sevmiyor olabileceğini" belirtti ve ordunun üst kademesini "silah üreticilerini mutlu etmek için savaşmaktan başka bir şey istememekle" suçladı.

Trump, "Ordunun beni sevdiğini söyleyemem. Askerler sever. Pentagon'daki üst düzey kişiler muhtemelen sevmiyor, çünkü bomba, uçak ve benzeri şeyler üreten olağanüstü şirketlerin mutlu kalması için savaşmaktan başka bir şey istemiyorlar" dedi.

ABD'li askerlerin "bitmeyen savaşlardan" çekilmesini öven Trump, "küreselcilik yanlısı odakların sırayla acımasızca ihanetler" gerçekleştirdiğini söyledi ve NATO müttefiklerini kendilerine "kazık atmakla" suçladı.