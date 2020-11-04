Trump: Oylarım sihirli biçimde kaybolmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Demokratların yönettiği birçok eyalette önde gözüktüğünü ancak oy sayımları sürdükçe oylarının "sihirli bir biçimde yok olmaya başladığını" ileri sürdü.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dün gece çoğu Demokratlarca yönetilip kontrol edilen birçok kilit eyalette çoğu zaman sağlam bir şekilde önde gidiyordum. Sonra sürpriz oy pusulaları sayıldıkça bunlar birer birer sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar. ÇOK TUHAF. "Anketörler" bunu tamamen ve tarihsel olarak yanlış anladılar!"