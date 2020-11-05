Trump oy sayımlarına dava açacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışındaki kritik eyaletlerden Georgia'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.



Georgia Cumhuriyetçi Parti Başkanı David Shafer, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası ile ortaklaşa olarak Chatham bölgesindeki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını belirtti.



Başka bölgelerde de benzeri davalar açmaya hazırlandıklarını belirten Shafer, Cumhuriyetçi gözlemcilerin sayıma dahil edilmeyen postayla oy pusulaları ile sayılanları birbirine karıştırdığına dair bildirimde bulunduğunu aktardı.

Trump ise yaptığı açıklamada, "Seçim Oyu amaçları doğrultusunda, her biri BÜYÜK Trump liderliğine sahip olan Pennsylvania Eyaleti (yasal gözlemcilere izin vermez) Georgia Eyaleti ve Kuzey Carolina Eyaleti'ni aldık. Ayrıca, geniş çapta bildirildiği üzere, aslında çok sayıda gizlice çöpe atılan oy pusulası olan, Michigan Eyaleti'ni de kazandık!" demişti.