Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki "barış anlaşması"na katkıları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Trump'ı aday gösteren Norveç Parlamentosu üyesi Tybring-Gjedde, Nobel Komitesi'ne yazdığı adaylık mektubunda, Trump yönetiminin İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin kurulmasında kilit rol oynadığını söyleyerek, "Diğer Ortadoğu ülkelerinin BAE'nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma Ortadoğu'yu bir işbirliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir ezber bozucu niteliğinde olabilir" dedi.

Ödülü daha önce alan isimler: Marshall, Kissinger...

Nobel Barış Ödülü'nü daha önce alanlar arasında da ilginç isimler bulunuyor.

Ödülü 1953 yılında, ülkelerin ekonomik bağımlılığına neden olan ve Marshall Planı olarak bilinen Avrupa Kalkınma Programı'nı başlatan dönemin ABD Dışişleri Bakanı George Catlett Marshall alırken, 1973 yılında ödül "Vietnam Savaşı'nda ateşkesi sağlaması" nedeniyle dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger'e verilmişti.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Kissinger'in söz konusu ateşkes planına "Barış'tan sekiz ay hamile kalınca Nobel Barış Ödülü'ne sahip olacaklarını düşünüyorlar' diyerek karşı çıkmıştı.

Ödülü alan bir diğer isim de 1994 yılında "Ortadoğu'da barışın sağlanması adına önemli adımlar attığı" gerekçesiyle eski İsrail Başbakanı İzak Rabin olmuştu.