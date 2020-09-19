Trump: Nisan'a kadar her ABD'liye yetecek kadar Covid-19 aşısına sahip olacağız

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısının 1 ay içinde yüksek riskli kişilere dağıtılabileceğini söylemişti.

Trump son yaptığı açıklamada ise, yıl sonuna kadar "En az 100 milyon doz aşı üretmiş olacağız. 2021 Nisan ayına kadar her Amerikalı için yeterli dozda aşı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Hoover Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve Trump'ın Koronavirüs Görev Gücü Danışmanı Scott Atlas da, bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 700 milyon doz aşının mevcut olacağını aktardı.

ABD’de toplam vaka sayısı 6 milyon 911 bin 145’e, toplam can kaybı 202 bin 905’e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum uzmanı Mike Ryan, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li sağlık yetkililerinin Covid-19'a ilişkin çelişkili açıklamalarına tepki göstererek, tüm ülkelerin kamuoyuna "tutarlı mesaj vermekle" yükümlü olduklarını söylemişti.