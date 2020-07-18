Trump: Maske takma zorunluluğunu onaylamayacağım

ABD merkezli haber sitesi The Hill'in haberine göre Trump, Fox News'te pazar günü yayınlanacak program için verdiği röportajda, maske takmanın gerekliliği ile ilgili, "Ben buna inanmıyorum. Ulusal çapta maske takma zorunluğunu onaylamayacağım" dedi.

Sunucunun, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin "4 ila 6 hafta arasında herkesin maske takması halinde ülkedeki salgının kontrol altına alınabileceği" yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Trump, "Bu açıklama ile aynı fikirde değilim" diye konuştu.

Maske takmanın da sağlık açısından başka problemler oluşturabileceğini söyleyen Trump, "Genel cerrahımız Dr. Fauci ve birçok kişi de 'Maske takmayın' diyor. Ama birden 'Herkes maske takmak zorunda' deniliyor" diye konuştu.