Trump: Kuzey Karolina'da yaşayanlar iki kere oy kullansın

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina’daki destekçilerinden hem sandıkta şahsen hem de posta yoluyla oy vermelerini istedi.

Eyalet çapında yayın yapan WECT-TV’ye konuşan Trump, posta yoluyla oy vermenin güvenirliğine dair bir soru üzerine “Bu yüzden göndermelerine izin verin ve oy vermelerine izin verin. Eğer sistem söyledikleri kadar iyiyse, o zaman belli ki şahsen oy kullanamayacaklar” dedi.

'Trump'ı dinlemeyin'

ABD yasalarına göre birden fazla oy kullanmanın suç kabul edildiğini belirten Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise, Trump’ın bu sözlerle yasaları çiğnemeye teşvik ettiğini belirtti. Aktivistler, kamuoyuna “Trump’ı dinlemeyin” çağrısında bulundu.

Trump, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan oy kullanılmasını kolaylaştırmak için pusulaların posta yoluyla gönderilmesinin seçimde hile ve yolsuzluğa neden olacağını savunuyor. Trump, Demokratların bu şekilde ‘seçimleri çalmak istediğini’ öne sürüyor.

ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım’da yapılacak seçimler için posta yoluyla gönderilen oy pusulalarının yolsuzluğa açık olduğunu söylemişti.

ABD'de istatistiklere göre 2016 yılındaki seçimlerde her dört kişiden biri bu şekilde oy kullandı.