Trump Küba'ya yönelik ablukayı uzattı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü, 1917 yılında çıkarılan ve Küba’ya karşı iktisadi ablukanın altyapısını oluşturan Düşmanla Ticaret Yasası’nı uzattı.

Trump yaptığı açıklamada, Küba’ya yönelik bu önlemlerin bir yıl daha uzatılmasının ABD'nin ulusal çıkarına hizmet ettiğini savundu. Buna ek olarak, Trump, ablukaya riayet edilmesi ve bireysel para işlemlerine izin verme konularında kendisine hareket serbestisi tanıyan yetkilerini de genişletti.

Trump’ın 14 Eylül’den önce, 1917 tarihli Düşmanla Ticaret Yasası altında Küba’ya yönelik kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağına karar vermesi gerekiyordu. Söz konusu yasa, ABD Başkanı Kennedy tarafından Havana’ya yönelik ablukanın hayata geçirilmesi için kullanılmış ve sonrasında diğer ABD Başkanları tarafından her yıl yenilenmişti.