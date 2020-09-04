Trump: Koronavirüs aşısı belki Ekim sonundan önce dağıtılır

Pennsylvania eyaletinde düzenlediği etkinlikte, seçmenlere hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu belirtti.

Demokratların başkan adayı Joe Biden'a eleştiriler yönlendiren Trump, "Biden sosyalist, Marksist ve polisten nefret eden aşırılıkçıların kuklası" dedi. Biden'ın sürekli maske takmasını eleştiren Trump, "Maske, Biden'a bir tür güvenlik duygusu veriyor. Ben psikiyatrist olsaydım, Biden'ın büyük sorunları olduğunu söylerdim" diye konuştu.

Trump, ülkede büyük kitlelerin posta yoluyla oy kullanmasının seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktireceğini ve şaibeye yol açacağını savunarak, "Ben 3 Kasım gecesi seçim sonuçlarını görmek istiyorum" diye konuştu.

Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedildiğini ve 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu da söyleyen Trump, "Aşı belki Ekim sonundan önce dağıtılır. Bunu seçimler yaklaştığı için değil, insanların hayatını kurtarmak istediğimiz için yapacağız" dedi.