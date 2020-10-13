Trump koronanın ardından ilk seçim mitinginde: Herkesi öpebilirim

ABD Başkanı Trump, koronavirüse yakalanması ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk seçim mitingini Florida’nın Sanford kentinde yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri için kritik eyaletlerin başında gelen Florida’da yaptığı mitingde seçmenlerine seslenerek, “Eskisinden daha güçlüyüm” dedi.

'Bana verdikleri şey neyse onu hastanelere dağıtacağız'

Hastanede yattığı süreçte koronavirüse karşı bir dizi ilaçla aynı anda tedavi edilen Trump, gördüğü tedaviyi herkese açık hale getirmek istediğini belirterek, “Bana verdikleri şey neyse alacağız ve onu hastanelere dağıtacağız” dedi.

Covid-19 sürecinden birçok şey öğrendiğini belirten Trump, “Covid-19 sürecini atlattım. Şimdi benim bağışıklığım olduğunu söylüyorlar. Kendimi çok güçlü hissediyorum” diye konuştu.

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'Herkesi öpebilirim'

Trump mitinginde sözlerine, “O kadar güçlü hissediyorum ki şu kalabalığın arasına yürüyüp oradaki herkesi öpebilirim. Erkekleri ve tüm güzel kadınları öpebilirim” diye ekledi.

Trump, anketlerin aksine şu anda 4 yıl önceki seçimlerden daha yüksek oy oranına sahip olduklarını savunarak, “Demokratlar, ABD’yi komünist Küba’ya ya da sosyalist Venezüella’ya çevirmek istiyorlar”dedi.

7 bin kişilik miting, sosyal mesafe yok

Öte yandan, tahminlere göre 7 bin kişinin katıldığı mitingde maske takmayanların çokluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da eleştiri konusu oldu.

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününe bağlayan gece koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, 2 Ekim’de kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi’nde 3 gece kaldıktan sonra geçen pazartesi taburcu edilmişti.

Trump’ın doktoru Sean Conley, Florida’daki mitingden kısa süre önce Trump’ın arka arkaya günlerde yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun ‘negatif’ olduğunu duyurmuştu.