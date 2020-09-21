Trump: Kontrol tamamen devredilmezse TikTok anlaşmasını onaylamam

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirket ByteDance’e ait TikTok adlı video paylaşım uygulamasının ABD’deki faaliyetleri için Oracle ve Walmart’la yaptığı ortaklık anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Haftasonu yaptığı açıklamada anlaşmayı prensipte onayladığını belirten Trump bu kez kontrol tamamen ABD’li şirketlere geçmezse anlaşmaya onay vermeyeceğini söyledi.

Fox News’a konuşan Trump, TikTok'la anlaşmaya varan Oracle ve Walmart’ın uygulama üzerindeki “tam kontrol”ü elde etmemeleri durumunda anlaşmayı onaylamayacağını söyledi. Trump “Bunu yakından izleyeceğiz” dedi.

Trump’ın daha önce anlaşmayı onaylayacağı sinyali vermesinin ardından ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül’de başlayacağını duyurduğu TikTok yasağını bir hafta ertelemişti.

ABD yönetimi TikTok video paylaşım uygulamasının “ulusal güvenlik tehdidi” oluşturduğu gerekçesiyle ülkedeki faaliyetlerinin ABD’li şirketlere devredilmemesi durumunda yasaklanacağını açıklamıştı.