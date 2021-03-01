Trump: Kongre Baskını'nı televizyondan canlı izlemedim

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) 5 kişinin öldüğü kongre baskınını canlı olarak televizyonda izlediğini yalanladı.

Washington Post, o sırada Başkan olan Trump'ın "olayların her gelişmesini izlediğini" iddia eden bir haber yayınlamıştı.

Trump, Fox News muhabirinin konuyu yatırlatması üzerine “Bu yalan haber” dedi.

Trump şöyle konuştu:

"Her şeyden önce TV izlemiyordum. Daha sonra olayu duyduğumda açtım ve birçok hareket yaptım"

Pazar günkü konuşmasında Trump, baskını kınadı, ancak baskına yönelen öfkeyi "çifte standart" olarak nitelendirdi.

Trump, "Antifa ve radikal solun eliyle Washington'un yandığını ve Seattle'ın yandığını ve Portland'ın yandığını ve diğer tüm yerlerin yandığını gördüğünüzde, hiçbir şey olmuyor" dedi.

Ayrıca, yönetiminin Savunma Bakanlığı'nı saldırıdan önce konuştuğu Beyaz Saray yakınındaki miting için uyardığını söyledi.

Trump Kongre Baskını öncesindeki mitingi hakkındaysa bunun kutlanacak bir şey olduğunu söyledi ve "Bir aşk şenliğiydi. Güzel bir şeydi” diye ekledi.