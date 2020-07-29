Trump: Kimse beni sevmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği ve Covid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri anlattığı basın toplantısında, pandemi konusunda ABD hükümetinin birlikte çalıştığı Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Anthony Fauci’nin neden toplantıda yer almadığı sorusuna verdiği yanıtta “Kimse beni sevmiyor” dedi.

Gazetecilerin Fauci’nin neden basın toplantısında bulunmadığını sorması üzerine Trump, Fauci’nin pandemi konusunda kamuoyunda yüksek bir onay derecesine sahip olduğunu ancak kendisinin onaylanmadığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Hatırlayın, Dr. Fauci bu yönetim için çalışıyor. Bizimle çalışıyor. Başka birini alabilirdik. Dr. Fauci olmak zorunda değildi. Bizim yönetimimizle çalışıyor. Kendisinin ve başkalarının önerdiklerini hemen hemen yaptık. Neden virüs konusunda yüksek onay derecesine sahip değilim? Kimse beni sevmiyor. Bu sadece benim kişiliğimle ilgili olabilir.”

Dr. Fauci dün ABC kanalında katıldığı bir söyleşide Trump’ın Covid-19’la ilgili Twitter’den yaptığı dezenformasyonla ilgili bir soru üzerine “Twit atmıyorum, onları okumuyorum bile” demişti. Fauci “Sonucu ne olursa olsun işimi yapmaya devam edeceğim çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuşmuştu.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yayımlanan bir ankete göre Covid-19 konusunda ABD halkının yüzde 67'si Trump'ın yaptığı açıklamalara güvenmiyor. Aynı ankete göre Fauci'nin sunduğu bilgilere güvendiklerini söyleyenlerin oranıysa yüzde 65.