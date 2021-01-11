Trump, kendisine sadık vekile en üst düzey nişanı takdim edecek

Donald Trump Pazartesi günü, iktidarda kalma girişimlerini destekleyen ve Kongre baskınından sonra bile seçim sonuçlarına itiraz eden yakın destekçisine en yüksek ABD sivil nişanını vermeye hazırlanıyor. Ohio'dan Cumhuriyetçi milletvekili Jim Jordan, başkanlık özgürlük madalyasına layık görüldü.

Beyaz Saray'ın tanımına göre özgürlük nişanı "Amerika'nın güvenliğine veya ulusal çıkarlarına, dünya barışına veya kültürel veya diğer önemli kamusal veya özel çabalara istisnai katkılarda bulunan kişilere" verilir.

Trump'ın en üst düzey onur nişanı verdikleri: Golfçüler

Trump madalyayı aşırı sağcı radyo sunucusu Rush Limbaugh'a ve geçen hafta Kaliforniyalı kongre üyesi Devin Nunes ve üç golfçüye verdi. New England Patriots teknik direktörü Bill Belichick'in de bu hafta madalya alacağı bildirildi.

Trump 20 Ocak'ta görevden ayrılacak, ancak Demokratlar, ikinci bir görevden alma sürecini zorluyor.

Geçen Çarşamba günkü baskından sonraki saatlerde, Jordan, Trump'ın kitlesel seçim sahtekarlığı iddialarını desteklemek için seçim sonuçlarına itiraz eden 147 Cumhuriyetçi milletvekili ve senatörden biriydi. Her iki mecliste de net çoğunluk bu itirazları reddetti.

Jordan baskını kınadı ve bir polis memurunun ölümünden sonra Kongre polisine destek verdi.