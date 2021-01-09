Trump: Kendi sosyal medya platformumu kuracağım!

Twitter ve Facebook'ta hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait bir sosyal medya platformu kurma planı olduğunu duyurdu.

Donald Trump, Twitter'ın kendi hesabını kapatmasından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız."

"@realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.