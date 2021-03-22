Trump, 'kendi platformu' ile sosyal medyaya dönecek

ABD'de Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, medyanın gündeminden düşmüyor. Eski ABD Başkanı'nın 6 Ocak Kongre baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle tüm sosyal medya hesaplarının kapatılmasından aylar sonra Donald Trump'ın "kendi platformuyla" sosyal medyaya dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Uluslararası diplomaside sosyal medyayı en aktif kullanan isim olan Trump, olayların ardından hesaplarının kapatılmasıyla bu araçtan mahrum kalmıştı. Facebook, Instagram ve Twitter hesapları kalıcı olarak elinden uçup giden Trump’ın kendi sosyal medya girişimini hayata geçireceği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray'daki döneminin dolmasının ardından Trump, Florida eyaletindeki sahibi olduğu Mar-a-Lago tatil kulübüne taşınmış ve sosyal medyanın yokluğunda gündemi değerlendirdiği kısa açıklamaları sitesinden yayımlamaya başlamıştı. Birçok kişi bu değerlendirmeleri Trump'ın tweetlerine benzetti.

Uzun süredir eski ABD liderinin Fox News'a rakip olması için bir televizyon kanalı kuracağı konuşuluyordu, ancak bir danışmanı sosyal medya platformunun daha öncelikli olduğunu ifade etti.

Trump'ın danışmanı Jason Miller, Fox News'a yaptığı açıklamalarda, "Başkan br süredir sosyal medyada yok. Ancak açıklamaları Twitter'da hiç olmadığı kadar etkileşim alıyor" dedi.

Miller, "Sanırım yaklaşık 2-3 ay içerisinde Donald Trump'ın kendi platformuyla sosyal medyaya döndüğünü göreceğiz" diye konuştu.

Danışman, bu hamlenin "oyunu değiştireceğini" ifade etti ve tüm gözlerin Trump'ın üzerinde olacağını söyledi.

Miller, Mar-a-Lago'da birçok kişi ile görüşüldüğünü ve Trump ile birden fazla şirketin temas kurduğunu bildirdi.