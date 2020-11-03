Trump: Kazanmak kolay, kaybetmek değil

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki Arlington'da bulunan kampanya merkezine bir ziyaret gerçekleştirerek seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Henüz bir zafer ya da yenilgi konuşması düşünmüyorum. Kazanmak kolay ama kaybetmek benim için asla kolay değil" dedi.

Trump, seçim sonuçlarını erken öğrenme haklarının olduğunu belirterek, sonuçların geciktirilemeyeceğini söyledi.

Trump, programın ardından döneceği Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek.

Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pensilvanya'da miting düzenledi.

Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.