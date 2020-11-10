Trump itirazlara başladı: İlk şahit pedofil

ABD’de başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump seçim yolsuzluğu iddiasıyla itirazlarını sürdürürken, partisinin seçim müşahitlerini yolsuzluk iddialarına tanık gösteriyor.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin Philadelphia’da düzenlediği basın toplantısında yolsuzluk iddiasına tanık olarak dinlettiği Daryl Brooks’un 1990'larda cinsel saldırı ve 7 ile 11 yaşlarındaki iki kız çocuğuna karşı ahlaka aykırı hareket ve teşhircilikten ceza alıp hapis yattığı ortaya çıktı.

Politico’nun haberine göre Giuliani geçen hafta Philadelphia’da düzenlediği basın toplantısında oy sayımında hile yapıldığı iddiasına tanık olarak Daryl Brooks’u çağırarak basına dinletti.

Cumhuriyetçiler adına müşahit olduğunu söyleyen Brooks “Bizim hiçbir şeyi görmemize izin vermediler” dedi ve “bu bir utanç” diye konuştu.

Brooks’un müşahitlik yaptığı Philadelphia’da değil New Jersey’de yaşadığı ve burada daha önce ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi dahil birçok göreve aday olduğu da ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Bonnie Watson Coleman'ın özel kalem müdürü James Gee, Brooks'u görür görmez tanıdığını söyledi.

Gee, Brooks'un Hillary Clinton'un 2016 seçim kampanyasında da görev yaptığını düşündüğünü söyledi.

Konuya ilişkin görüşü alınan Brooks, "Bana gerçeği söylememi istediler, ben de söyledim" dedi. Brooks, Clinton'ın seçim kampanyasında doğrudan çalışmadığını, ancak kampanya gruplarından birine destek olduğunu kaydetti.