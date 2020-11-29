Trump ısrarcı: 6 ay geçse de görüşüm değişmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına telefonla bağlanarak 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde geniş ölçekte hile yapıldığı iddialarını yineledi.

“Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum” diyen Trump, seçim sonuçlarıyla ilgili mücadelesinin süreceğini belirterek “6 ay geçse de görüşüm değişmeyecek” diye konuştu.

Trump “Joe Biden Obama’dan 16 milyon, Hillary Clinton’dan 14 milyon daha fazla oy almadı. Bu arada siyah topluluklarda da Obama’yı geçmedi” diye konuştu.

Trump’ın ekibi tarafından Michigan, Georgia, Arizona ve Nevada’nın da aralarında bulunduğu eyaletlerdeki seçim sonuçlarına itirazlar mahkemeler tarafından reddedilmişti. Trump konuşmasında Adalet Bakanlığı’nın ve FBI’ın “hileli seçimleri” görmezden geldiğini savundu.

Bundan sonra atacağı adımlar konusunda net bir açıklama yapmayan Trump “Sorun bunun Yüksek Mahkeme’ye götürülmesinin zor olması” ifadesini kullandı.

Reuters’ın haberine göre görevi devretmesinin ardından da seçim sonuçlarına dair iddialarını sürdürmesi beklenen Trump’ın 2024’te olası başkan adaylığı kampanyası için, şimdiden yeni bir televizyon kanalı ya da sosyal medya şirketi kurmak da dahil çeşitli medya kuruluşlarıyla görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.